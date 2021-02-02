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У Петропавловской крепости выстраивают эшафот. Конструкция напомнила прохожим о Навальном

Днём 2 февраля у Петропавловской крепости начали строить эшафот. Как стало известно «Фонтанке», помост из досок с лестницами по двум сторонам — новая декорация к сценам из сериала «Адвокат империи». Сооружение поставили на Комендантской пристани, прямо у спуска к Неве.

Как заметил корреспондент «Фонтанки», конструкция сразу заинтересовала прохожих. Петербуржцы подходят к ограждению, снимают происходящее на телефоны и шутят про то, что угрожающее сооружение в центре города появилось в день заседания Симоновского районного суда Москвы по делу оппозиционера Алексея Навального.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Представители съёмочной группы «Адвоката империи» не стали делиться подробностями того, для чего именно на экране будет использована декорация, однако отметили, что работа над сериалом «в поле» завершится уже до конца недели. 26 января ради съёмок перекрывали Соляной переулок и ограничивали движение транспорта от Гангутской улицы до улицы Пестеля: асфальтовое покрытие присыпали землёй, вместо машин пустили повозки с лошадьми.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

ssr
Журы без ума от счастья-обновлябт каждые 30 минут.
Aleks74
Даешь каждому Навальному- по своему эшафоту!
Савва Морозов
гы-гы, петушки набежали.
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