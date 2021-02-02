Днём 2 февраля у Петропавловской крепости начали строить эшафот. Как стало известно «Фонтанке», помост из досок с лестницами по двум сторонам — новая декорация к сценам из сериала «Адвокат империи». Сооружение поставили на Комендантской пристани, прямо у спуска к Неве.



Как заметил корреспондент «Фонтанки», конструкция сразу заинтересовала прохожих. Петербуржцы подходят к ограждению, снимают происходящее на телефоны и шутят про то, что угрожающее сооружение в центре города появилось в день заседания Симоновского районного суда Москвы по делу оппозиционера Алексея Навального.

