Госстройнадзор стал свидетелем незаконного сноса Гаванских бань. Застройщику грозит штраф до миллиона рублей

Как сообщили «Фонтанке» в Службе государственного строительного надзора, инспектор ведомства 2 февраля прибыл на место и выявил факт сноса Гаванских бань с целью дальнейшего строительства без разрешения. В связи с этим Госстройнадзор привлекает застройщика ООО «СЗ «Альфа» к административной ответственности. За нарушение части 1 статьи 9.5 КоАП РФ компании грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Инспектор Госстройнадзора убедился в проведении незаконного демонтажа бань на Гаванской улице, 5, в Петербурге. За это застройщику грозит штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.

В то же время ведомство инициировало проведение проверки по факту сноса, в ходе которой застройщик может получить предписание о приостановке строительных работ.

Здание бани на Гаванской улице было возведено в 1901 году, но впоследствии перестроено. Ранее оно считалось единым объектом, но судя по данным Росреестра, в апреле 2019 года было разделено на два. Меньшей его части был присвоен 1901 год постройки, а большей — 1930 год. Оба корпуса находятся в собственности ООО «Атлантикс». К числу объектов культурного наследия они не относятся и никогда не относились.

В 2013 году собственник закрыл бани в связи с аварийностью здания, решил снести его и построить здесь элитный жилой дом с фитнес-центром, куда могли бы ходить местные жители, недовольные закрытием помывочной. Проект был представлен КГИОП, но тот его не согласовал в части «необоснованной разборки исторического здания бань 1901 года постройки». Позже комитет не стал возражать против сноса здания из-за признания его аварийным.

По заказу застройщика «Альфа», подконтрольного бывшему заместителю гендиректора Группы «Эталон» Кириллу Вязовскому, 30 января сотрудники ООО УК «Сприндалд» начали снос здания. Госстройнадзор 1 февраля признал эти работы незаконными, поскольку девелопер не получил разрешение на строительство.