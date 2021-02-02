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Дженнифер Лопес создаст «женскую» версию «Леона» для Netflix и сама сыграет в ней киллера

Дженнифер Лопес спродюсирует фильм «Мать» для стриминговой платформы Netflix и сама сыграет в нём главную роль. Её героиня, как пишет Deadline, — смертельно опасный наёмный убийца, который скрывается от врагов, но вынужден выйти из тени, чтобы защитить свою дочь. Ребёнка женщина оставила много лет назад, когда бежала от опасности.

Как изданию сообщили источники, знакомые с ситуацией, «Мать» во многом вдохновлена «Леоном» Люка Бессона. Режиссёром картины выступит Ники Каро, работавшая над «Женой смотрителя зоопарка» и фильмом «Мулан». Создание сценария поручили Мише Грин, наиболее известной по сериалу «Страна Лавкрафта» для канала HBO, и Андреа Берлоф, которая срежиссировала «Адскую кухню».

Точные сроки выхода «Матери» на платформе пока что не сообщаются.

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Комментарии (2)

alexadmin
Почему дочь? Мальчика же. И в полной режиссерской версии она должна его совратить!
abitfrosty
Она открыла ящик Пандоры.
Высокий блондин в черном ботинке, Рокки, Терминатор...
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