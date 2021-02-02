Больше не среди «Американских богов». Компании прекращают работу с Мэрилином Мэнсоном после обвинений в насилии

Музыкальный лейбл Loma Vista Recording объявил о прекращении сотрудничества с американским рокером Мэрилином Мэнсоном после того, как сразу несколько женщин обвинили его в насилии. Заявление о прекращении работы с музыкантом появилось в twitter компании. Как 2 февраля сообщает Deadline, певец также лишился ролей в сериале «Американские боги» и шоу «Калейдоскоп ужасов».



О манипулировании, «промывании мозгов» со стороны Мэнсона накануне рассказала звезда сериала HBO «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Ранее актриса говорила о том, что подвергалась психологическому, физическому и сексуальному насилию со стороны своего партнёра, однако не называла его имени. 1 февраля в Instagram она написала, что имя этого человека — «Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон». По словам Вуд, она с подросткового возраста «подвергалась ужасающему абьюзу с его стороны» и решила прервать молчание, потому что «устала жить в страхе перед клеветой и шантажом». После этого о насилии рассказали ещё четыре женщины, в разное время общавшиеся с рокером.

