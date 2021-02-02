Больше не среди «Американских богов». Компании прекращают работу с Мэрилином Мэнсоном после обвинений в насилии

Музыкальный лейбл Loma Vista Recording объявил о прекращении сотрудничества с американским рокером Мэрилином Мэнсоном после того, как сразу несколько женщин обвинили его в насилии. Заявление о прекращении работы с музыкантом появилось в twitter компании. Как 2 февраля сообщает Deadline, певец также лишился ролей в сериале «Американские боги» и шоу «Калейдоскоп ужасов».
О манипулировании, «промывании мозгов» со стороны Мэнсона накануне рассказала звезда сериала HBO «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Ранее актриса говорила о том, что подвергалась психологическому, физическому и сексуальному насилию со стороны своего партнёра, однако не называла его имени. 1 февраля в Instagram она написала, что имя этого человека — «Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон». По словам Вуд, она с подросткового возраста «подвергалась ужасающему абьюзу с его стороны» и решила прервать молчание, потому что «устала жить в страхе перед клеветой и шантажом». После этого о насилии рассказали ещё четыре женщины, в разное время общавшиеся с рокером.
Мэрилин Мэнсон отреагировал на происходящее и выложил пост в социальных сетях. «Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время являлись магнитом для дискуссий, но недавние заявления обо мне — ужасное искажение реальности. Мои личные отношения всегда строились на согласии с партнёрами-единомышленниками. Вне зависимости от того, как и почему они предпочитают искажать события прошлого, правда остаётся таковой», — написал он 2 февраля в Instagram.
В 2020 году Мэрилин Мэнсон выпустил новый полноформатный альбом We are chaos.
Рокер не первый, чья карьера может быть разрушена из-за сообщений о жестокости. Джонни Деппа попросили покинуть франшизу «Фантастические твари» сразу после того, как Высокий суд Лондона признал действительными данные о 12 случаях насилия актёра по отношению к его бывшей жене, актрисе Эмбер Хёрд. Роль волшебника Грин-де-Вальда в третьей части фильма исполнит актёр Мадс Миккельсен.