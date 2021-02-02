«Чёрная пантера» станет сериалом Disney

По мотивам ленты «Чёрная пантера» снимут сериал. Как пишет ScreenRant, режиссёром выступит Райан Куглер, работавший над оригинальной историей.



Известно, что драматические события развернутся в вымышленной стране Ваканде — на родине супергероя Чёрная пантера. Имена главных персонажей нового проекта и сюжетные подробности пока что не разглашаются. Сериал выйдет на платформе Disney +.



Параллельно Marvel Studios и Райан Куглер работают над «Чёрной пантерой — 2», релиз которой запланирован на 2022 год. После смерти исполнителя главной роли, актёра Чедвика Боузмана от онкологии в 2020 году, было решено не искать ему замену, а также отказаться от идеи создания цифрового двойника. Вероятно, внимание в сиквеле сместится на сестру главного героя, которой предстоит взять на себя ответственность за страну после гибели Чёрной пантеры за кадром. Зрители узнают подробности и о жизни других персонажей, появляющихся в первой части.

