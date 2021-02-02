Храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских обокрали в Петербурге. Полиции указали на круглолицего блондина

Полиция проводит проверку по факту кражи из церкви в Выборгском районе Петербурга. Незнакомец не постыдился стащить пожертвования, которые прихожане оставляли на иконе.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 февраля, заявление в полицию о краже из храма во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских на Карьерной улице в Парголово поступило накануне днём. Приехавшие оперативники убедились в том, что в понедельник около двух дня неизвестный унёс из церкви золотые украшения, которые прихожане оставляли в качестве пожертвований в окладе иконы.
Была опрошена 66-летняя свечница, которая рассказала, что видела подозрительного мужчину у указанного образа. Она описала предполагаемого вора как круглолицего блондина плотного телосложения, которому на вид около 30 лет. Ростом он был не выше 170 сантиметров. Одет был в тёмную куртку и джинсы — одним словом, ничего примечательного.
Ущерб настоятель прихода пока не подсчитал, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.