Храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских обокрали в Петербурге. Полиции указали на круглолицего блондина

Полиция проводит проверку по факту кражи из церкви в Выборгском районе Петербурга. Незнакомец не постыдился стащить пожертвования, которые прихожане оставляли на иконе.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 февраля, заявление в полицию о краже из храма во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских на Карьерной улице в Парголово поступило накануне днём. Приехавшие оперативники убедились в том, что в понедельник около двух дня неизвестный унёс из церкви золотые украшения, которые прихожане оставляли в качестве пожертвований в окладе иконы.