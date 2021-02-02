Суды Петербурга за день арестовали 109 протестующих за Навального. Это половина коек спецприёмника на Захарьевской

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, с девяти утра до одиннадцати часов вечера 1 февраля от полиции поступили материалы на 434 задержанных, с ними разбирается дюжина судов. Осилили 291, из них шесть вернули авторам, ещё шесть прекратили за отсутствием состава правонарушения.

Районные суды Петербурга рассмотрели почти триста дел задержанных на протестной акции в поддержку Алексея Навального. Большинство уходит со штрафами, почти каждый третий арестован. На очереди - более сотни материалов.

Пока самый гуманный - Фрунзенский райсуд. Через него прошли сорок задержанных: 32 вышли со штрафами, четверых признали невиновными, один материал вернули, трое получили арест. Наказывать рублём предпочитают также в Колпинском, Кировском и Пушкинском судах - там оштрафованных минимум в шесть раз больше, чем тех, кого определили в спецприёмник.

Красносельский, Приморский и Выборгский также идут по пути штрафов, но разрыв существенно меньше. На последний при этом пришлась наибольшая нагрузка - Выборгский получил 95 материалов, рассмотрел почти половину.

Примерно на треть меньше пришлось на Невский суд. Из 59 поступивших материалов рассмотрели 19, все арестованы. Его примеру следуют в Петроградском суде, впрочем, через него прошли всего четверо задержанных.

Из почти трёхсот дел, которые отработали суды, по 170 назначены штрафы. 109 человек получили аресты. Их ждёт спецприёмник на Захарьевской, который рассчитан на 160 мест с возможностью расширения до 202. Правда, после массовых задержаний на митинге в День России в 2017 году он не справился с наплывом. Тогда практически одновременно на Захарьевскую свезли 128 арестантов.