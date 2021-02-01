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Петербуржцы, не попавшие 31 января в учреждения культуры, смогут воспользоваться билетами в другой день

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, вечером 1 февраля сообщил, что те петербуржцы, которые купили билеты в учреждения культуры — музеи, театры, концертные залы на 31 января, и не смогли ими воспользоваться «по той или иной причине» — смогут это сделать в другие даты.

«В связи с несогласованными акциями в центре Санкт-Петербурга, вчера зрители с большим трудом попали на мероприятия в Михайловский театр, Филармонию имени Шостаковича, ТЮЗ имени Брянцева, Театр музыкальной комедии, — обрисовал ситуацию он в «ВКонтакте». — Многие отказались от похода в Музей театрального и музыкального искусства и Музей Анны Ахматовой, Эрмитаж и Русский музей, хотя заранее купили билеты на конкретный сеанс. Кроме того, были отменены и перенесены репетиции и спектакли в Театре Комедии имени Акимова и Театре марионеток имени Деммени».

Для того, чтобы воспользоваться билетами, нужно связаться с администрациями соответствующих учреждений.

Напомним, 31 января, центр города был фактически парализован массовыми акциями протеста горожан и столь же массовыми перекрытиями движения. В результате выступлений в поддержку Алексея Навального «ОВД-Инфо» насчитало в Петербурге 800 задержанных.

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Комментарии (1)

abitfrosty
В связи с тем, что администрация города решила перекрыть весь центр города.
Беглов - ты проходимец! Я лично наблюдал как велся подсчет голосов за тебя!
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