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Суд в Москве оставил Навальную на свободе, но должницей

Участие в несанкционированной акции обойдётся Юлии Навальной в 20 тысяч рублей. Она создавала помехи для столичной инфраструктуры.

Решение 1 февраля принял Щербинский суд Москвы. Навальную признали нарушительницей по пункту 6.1 статьи 20.2 — за участие в несогласованном митинге и создание помех для транспорта. В качестве санкции предусмотрен арест, однако судья решил, что штрафа в 20 тысяч рублей достаточно.

На акции протеста в минувшее воскресенье были задержаны больше 5 тысяч человек, из них 1600 в Москве и больше тысячи в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

Кони Анатолий Ф.
Навальным надо штрафы навешивать в той валюте в которой они зарабатывают. Если и не 20, то хотя бы 2 биткоина!
SERGEY111
Юлия Навальная - ну что то все равно пока не хватает в ее имени харизмы ,вот то ли дело Лиза Бруннельштальд или Белла Коцнальбоген ну можно Фанни Каплан .
krash
а я думал, что кровавый режим никого на свободу не выпускает
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