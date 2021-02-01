Суд в Москве оставил Навальную на свободе, но должницей

Участие в несанкционированной акции обойдётся Юлии Навальной в 20 тысяч рублей. Она создавала помехи для столичной инфраструктуры.

Решение 1 февраля принял Щербинский суд Москвы. Навальную признали нарушительницей по пункту 6.1 статьи 20.2 — за участие в несогласованном митинге и создание помех для транспорта. В качестве санкции предусмотрен арест, однако судья решил, что штрафа в 20 тысяч рублей достаточно.

На акции протеста в минувшее воскресенье были задержаны больше 5 тысяч человек, из них 1600 в Москве и больше тысячи в Петербурге.