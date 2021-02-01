Клевета и уклонение. В Генпрокуратуре рассказали, почему видят Навального за решёткой

Генеральная прокуратура России накануне заседания, на котором суд должен принять решение по замене условного срока Навальному на реальный, объяснила свою позицию. Надзор видит политика в колонии.
Письмо с разъяснениями ведомство разослало 1 февраля. В нём сказано, что до истечения испытательного срока (29 декабря 2020 года) Навальный «в публичном выступлении совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко». Решения суда по этому делу нет, заседания откладываются. Кроме расследования по клевете, за политиком многократное нарушение условий приговора — прокуратура утверждает, что с января по август прошлого года Навальный не единожды игнорировал необходимость отмечаться во ФСИН. «С 24.09.2020 после выписки из Университетского медицинского центра «Шарите» (Берлин, ФРГ) полностью уклонился от предусмотренного законом контроля (ни разу не явившись на регистрацию в период с октября по декабрь 2020 г.)», — рассказали в прокуратуре и отметили, что не смогли установить его местонахождение и поэтому Навального объявили в розыск. «С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — добавили в надзорном ведомстве.
Навальный вернулся в Россию самостоятельно и под прицелом сотен камер — о возвращении он предупредил заранее, отметив, что после отравления наконец пришёл в норму и курс реабилитации в Берлине можно считать завершённым. В аэропорту его встретила полиция, на следующий день его задержали на 30 суток, сославшись на статью Уголовно-исполнительного кодекса, не применимую к условно осуждённым. Апелляционная жалоба не устояла, Навальный остаётся в СИЗО. На улицах многих российских городов как следствие задержания политика вспыхнули акции протеста. Добавил настроения посетителям несанкционированных акций фильм про «дворец Путина» под Геленджиком. Спустя две недели после выхода кино и отметки в 100 миллионов просмотров, хозяином постройки себя назвал Аркадий Ротенберг.