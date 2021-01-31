Роскомнадзор: Распространение фейков о несанкционированных митингах в соцсетях блокируется

Нарушителям грозят астрономическими штрафами. Роскомнадзор приводит две нормы закона, регулирующие эту сферу.

«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

«Согласно статье 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», — предупреждает ведомство.

Блокировать запрещенную информацию в случае её неудаления позволяет статья 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В России 31 января идут несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Подробную трансляцию событий, происходящих в Петербурге 31 января, смотрите в телеграм-канале «Фонтанки».