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Роскомнадзор: Распространение фейков о несанкционированных митингах в соцсетях блокируется

В российских социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов, сообщает 31 января Роскомнадзор.

«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Нарушителям грозят астрономическими штрафами. Роскомнадзор приводит две нормы закона, регулирующие эту сферу.

«Согласно статье 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», — предупреждает ведомство.

Блокировать запрещенную информацию в случае её неудаления позволяет статья 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В России 31 января идут несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Подробную трансляцию событий, происходящих в Петербурге 31 января, смотрите в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Фэйки о несанкционированных митингах? Это как?
Владислав М
Это лишний раз доказывает, что российские соцсети контролируются спецслужбами.
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