Группа «Мумий Тролль» 29 января выпустила клип на песню «Экосистема». Режиссером ролика стал Danny Drysdale, ранее снимавший видео для The Killers, фильм «SOS матросу!» и клип «Лето без интернета» того же «Мумий Тролля».



Герои ироничного сюжета пытаются поочередно починить автомобиль, по факту не особо пытаясь это делать, а потом машина наконец едет — правда, недалеко. Все происходящее в кадре по факту — единый танец или пластическое действо с нарочито утрированными действиями артистов. Причем время от времени буквально на несколько секунд зрителям показывают почти кукольные фигурки участников музыкального коллектива — поочередно.