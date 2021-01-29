Группа «Мумий Тролль» 29 января выпустила клип на песню «Экосистема». Режиссером ролика стал Danny Drysdale, ранее снимавший видео для The Killers, фильм «SOS матросу!» и клип «Лето без интернета» того же «Мумий Тролля».
Герои ироничного сюжета пытаются поочередно починить автомобиль, по факту не особо пытаясь это делать, а потом машина наконец едет — правда, недалеко. Все происходящее в кадре по факту — единый танец или пластическое действо с нарочито утрированными действиями артистов. Причем время от времени буквально на несколько секунд зрителям показывают почти кукольные фигурки участников музыкального коллектива — поочередно.
«Съемки назначили в даты, когда по всему миру был жесткий карантин, а в городе, где жил режиссер, можно было работать автомастерским, ну, он туда и запустил ребят из ближайшей танцевальной студии, которым было негде репетировать, — рассказал Илья Лагутенко «Новому проспекту». — Он, кстати, восстановил этот грузовичок в конце концов, возит на нем оборудование для съемок теперь».
Кроме клипа «Мумий Тролль» обнародовал 29 января еще три вариации этой же песни, исполненные на английском и немецком языках, — они вошли в мини-альбом, доступный на разных платформах.
Напомним, в декабре у группы вышел альбом «После зла».