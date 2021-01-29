Петербуржцы сэкономили на подарках, новогоднем столе и корпоративах. Снижение оборотов бизнеса ускорили коронавирусные ограничения

Оборот розничной торговли в январе — декабре 2020 года составил 1,52 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 2% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 29 января.
Только в декабре 2020 года петербуржцы потратили в магазинах 160,7 млрд рублей, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Жители Северной столицы сэкономили как на подарках, так и на новогоднем столе. Траты на непродовольственные товары упали на 0,3%, до 104,5 млрд рублей, расходы на продукты питания снизились на 1,1%, до 56,2 млрд рублей.
В целом по году продажи продовольствия выросли на 0,7%, до 536,8 млрд рублей, а вот на непродуктовые категории упали на 3,4%, до 978,5 млрд рублей.
Из-за коронавирусных ограничений, введенных перед Новым годом, жители Северной столицы сэкономили и на корпоративах и банкетах. Оборот общественного питания в декабре составил 5,6 млрд рублей, что 34,9% меньше, чем за тот же период годом ранее. В январе — декабре рестораторы заработали 65,3 млрд рублей, или на 30,5% меньше, чем в 2019 году.
Объем платных услуг, оказанных населению, в декабре упал на 13,7% по сравнению с прошлым годом, до 44,5 млрд рублей. В целом по году снижение составило 18,4%, оборот рынка составил 467,9 млрд рублей.