Петербуржцы сэкономили на подарках, новогоднем столе и корпоративах. Снижение оборотов бизнеса ускорили коронавирусные ограничения

Оборот розничной торговли в январе — декабре 2020 года составил 1,52 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 2% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 29 января.



Только в декабре 2020 года петербуржцы потратили в магазинах 160,7 млрд рублей, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Жители Северной столицы сэкономили как на подарках, так и на новогоднем столе. Траты на непродовольственные товары упали на 0,3%, до 104,5 млрд рублей, расходы на продукты питания снизились на 1,1%, до 56,2 млрд рублей.