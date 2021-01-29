Реконструкция тоннельного канализационного коллектора изменит схему движения транспорта в центре Петербурга. На несколько месяцев водителей потеснят на набережной Мойки.
Как сообщает 29 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 31 января по 20 апреля в связи с продолжением ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» работ по реконструкции ТКК будут поэтапно ограничивать движение транспорта по набережной реки Мойки:
- с 31 января по 20 февраля — около дома 6–8, литера А, по Дворцовой площади;
- с 31 января по 13 марта — у дома 26, литера А;
- с 21 февраля по 3 апреля — у дома 40, литера А;
- с 14 марта по 20 апреля — у дома 42, литера А;
- с 4 по 20 апреля — около дома 14, литера А, по Большой Морской улице.
Объезд ограничений предусмотрен по маршруту: Невский проспект — Малая Морская улица — Кирпичный переулок — набережная Мойки — Большая Конюшенная улица — Волынский переулок — Мошков переулок — Миллионная улица — набережная Зимней канавки — Аптекарский переулок — набережная Фонтанки — Замковая улица.