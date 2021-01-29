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Картину Боттичелли продали с аукциона за рекордную сумму. Покупатель — с русским акцентом

На аукционе в Нью-Йорке с молотка ушла картина Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном». Сумма сделки — 92,2 млн долларов.

О продаже полотна сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's 29 января. Портрет оказался самой дорогой картиной художника эпохи Ренессанса, до старта торгов его оценивали примерно в 80 млн долларов. Написан он был примерно в 1480 году.

Картину купил русскоязычный покупатель, его фамилия не называется. Раньше ей владел девелопер Шелдон Солоу, 40 лет назад полотно обошлось ему в 1,2 млн долларов.

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Комментарии (2)

265015791
Будут покупать картины и их праправнуки станут культурными людьми.
DimDimych
В Геленджик повезут, наверное, говорят в кладовке стены слишком скучно смотрятся.
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