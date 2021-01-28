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Заботливая бабушка привела полицейских к наркоплантации под Петербургом

В Кировском районе Ленобласти задержан мужчина по подозрению в разведении наркосодержащих растений. Об этом 28 января сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, сотрудники местной полиции сегодня утром навестили квартиру на бульваре Партизанской Славы в Кировске. Причиной стал звонок от бабушки 29-летнего Максима. Женщина пожаловалась, что он не отвечает на звонки и не открывает дверь — заботливая пенсионерка решила, что внук заболел.

Дверь в квартиру в итоге помогали открывать сотрудники МЧС. Как выяснилось, молодой человек вполне здоров, но полицейские обнаружили у него в квартире мини-плантацию наркосодержащих растений. Мужчину доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

Мужской Взгляд
Вот что значит трубку вовремя не взять.
sektor7
😂 навеяло
Моя бабушка курит трубку,
Чёрный-пречёрный табак,
Моя бабушка курит трубку
В суровый моряцкий затяг..(с)
Ярополк
Благими намерениями дорожка знамо куда
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