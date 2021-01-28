Московская полиция привлекла к ответственности 267 человек после акции 23 января, в том числе почти 200 родителей детей, пришедших на митинг

После несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального московская полиция привлекла к административной ответственности 267 человек. Об этом 28 января сообщили в ГУ МВД по столице.



110 из них уже назначено наказание, уточнили в главке. «Административные материалы составлены в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции», — уточняет РИА «Новости».



Также в МВД напомнили об уголовных делах, возбужденных после митинга. «За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК России по городу Москве расследуется 7 уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ», — говорится в релизе столичного главка. Напомним, сегодня утром стало известно о задержании уроженца Чечни, прославившегося видео с нападением на сотрудников полиции и Росгвардии.

