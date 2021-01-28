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Московская полиция привлекла к ответственности 267 человек после акции 23 января, в том числе почти 200 родителей детей, пришедших на митинг

После несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального московская полиция привлекла к административной ответственности 267 человек. Об этом 28 января сообщили в ГУ МВД по столице.

110 из них уже назначено наказание, уточнили в главке. «Административные материалы составлены в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции», — уточняет РИА «Новости».

Также в МВД напомнили об уголовных делах, возбужденных после митинга. «За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК России по городу Москве расследуется 7 уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ», — говорится в релизе столичного главка. Напомним, сегодня утром стало известно о задержании уроженца Чечни, прославившегося видео с нападением на сотрудников полиции и Росгвардии.

В МВД также подчеркнули недопустимость несогласованных акций «в связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов» к ним.

Также в полиции добавили, что получили информацию о том, что среди участников акции 23 января «находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом COVID-19». ГСУ ГУ МВД по столице проводит предварительное расследование. Напомним, по делу о нарушении коронавирусных ограничений Следственный комитет проводит обыски у сторонников Навального.

По данным ГУ МВД по Москве, в «незаконной акции» 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Отметим, Reuters насчитал до 40 тысяч протестующих. Расследуются несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по 318-й статье. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (1)

gencon
Волшебная палочка исполняет только 3 желания, но коррумпированные силовики хотят явно больше
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