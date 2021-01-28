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Парень с яркого видео отметился не только у Пушкинской площади. СК сообщает и о других его драках

Молодой человек, подравшийся с московским ОМОНом 23 января, подозревается в «ещё двух аналогичных эпизодах». Задержанному на территории Псковской области уроженцу Чечни 20 лет. Его допрашивают в качестве обвиняемого.

ГСУ СК России по Москве 28 января добавило деталей в информацию о задержании молодого человека по подозрению «в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы» по статье 318 УК РФ. В пресс-релизе не говорится о том, откуда он родом, но сообщается его год рождения — 2000-й.

Он «допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении ещё двух аналогичных эпизодов преступлений», следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

«По версии следствия, 23 января 2021 года молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела, — отмечают в ГСУ. — Накануне фигуранту было заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, установлено его местонахождение на территории Псковской области».

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

После появления видео депутат Госдумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов призвал молодого человека, участвовавшего в драке, выйти на связь и сдаться властям, например чеченским.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

По данным ГУ МВД по Москве, в «незаконной акции» 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуются несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по 318-й статье. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Alkaline
Так это же провокатор!
Jared
Да ничего ему не будет. Рамзан Ахматович вспомнит свою бурную молодость на родине, где бойцов омона целыми подразделениями вырезали после того, как данные о них сливали их же командиры, поностальгирует, и отмажет юношу.
hal9000
Тот случай когда дерзость относится к показной браваде слабоумия..)
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