Молодой человек, подравшийся с московским ОМОНом 23 января, подозревается в «ещё двух аналогичных эпизодах». Задержанному на территории Псковской области уроженцу Чечни 20 лет. Его допрашивают в качестве обвиняемого.
ГСУ СК России по Москве 28 января добавило деталей в информацию о задержании молодого человека по подозрению «в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы» по статье 318 УК РФ. В пресс-релизе не говорится о том, откуда он родом, но сообщается его год рождения — 2000-й.
Он «допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении ещё двух аналогичных эпизодов преступлений», следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.
«По версии следствия, 23 января 2021 года молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела, — отмечают в ГСУ. — Накануне фигуранту было заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, установлено его местонахождение на территории Псковской области».
После появления видео депутат Госдумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов призвал молодого человека, участвовавшего в драке, выйти на связь и сдаться властям, например чеченским.