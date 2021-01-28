Молодой человек, подравшийся с московским ОМОНом 23 января, подозревается в «ещё двух аналогичных эпизодах». Задержанному на территории Псковской области уроженцу Чечни 20 лет. Его допрашивают в качестве обвиняемого.

ГСУ СК России по Москве 28 января добавило деталей в информацию о задержании молодого человека по подозрению «в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы» по статье 318 УК РФ. В пресс-релизе не говорится о том, откуда он родом, но сообщается его год рождения — 2000-й.