В Центре Гамалеи рассказали о пострегистрационных испытаниях «Спутника V». Серьёзных побочек не замечено

В ходе пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявлено каких-либо серьёзных побочных реакций и случаев смерти от препарата.
Об испытаниях рассказала старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» 28 января. «Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — цитирует Егорову РИА Новости.
В Центре Гамалеи 20 января сообщали, что пострегистрационные испытания вакцины продолжаются, хотя набор добровольцев закончен. 33 тысячи человек получили первый компонент вакцины, 31,5 тысячи — оба компонента.