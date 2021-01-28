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В Центре Гамалеи рассказали о пострегистрационных испытаниях «Спутника V». Серьёзных побочек не замечено

В ходе пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявлено каких-либо серьёзных побочных реакций и случаев смерти от препарата.

Об испытаниях рассказала старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» 28 января. «Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — цитирует Егорову РИА Новости.

В Центре Гамалеи 20 января сообщали, что пострегистрационные испытания вакцины продолжаются, хотя набор добровольцев закончен. 33 тысячи человек получили первый компонент вакцины, 31,5 тысячи — оба компонента.

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник V» в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. «Спутник V» создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность «Спутник V» выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

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Комментарии (5)

Guest1234
"Ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины". То есть, смерти были, но с вакциной не связаны. То же самое, что и с иностранными вакцинами. Почему бы не написать честно, как пишут в Европе, сколько человек после вакцинирования умерло? Там же тоже смерти с вакциной не связаны, а во всех новостях в России об этих смертях трубят.
hedgehog_
недавно радостно писалося, что побочек нет ваапще. теперь нет серьезных. видимо таки комуто эту штуку вкололи
altnec
Обычная железнодорожная тематика.
Пассажиры нашли себе спутника. Без паспорта, со справкой.
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