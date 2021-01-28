Netflix выпустит аниме-сериалы о приключениях Лары Крофт и острове Конга

Netflix и Legendary Television планируют выпустить аниме-сериалы по франшизе о приключениях Лары Крофт и фильму «Конг: Остров черепа».
По данным Deadline, героями мультфильма о гигантской горилле станет группа потерпевших кораблекрушение. Им придется спасаться с острова, где, кроме Конга, обитают и другие титаны. Сценаристом проекта назначен Брайан Даффилд («Под водой», «Дивергент, глава 2: Инсургент»).
Это не единственный проект, где в ближайшее время появится Кинг: весной 2021 года в кинотеатрах должен выйти полнометражный фильм «Годзилла против Конга». Трейлер уже доступен в Сети.
Действие еще одного аниме-сериала — «Tomb Raider» по вселенной Лары Крофт — развернётся после событий, происходящих в играх, и через 25 лет после первого появления героини. В мультфильмах Ларе предстоит исследовать новые миры, другие подробности пока неизвестны. Сообщается, что сюжет разработает сценаристка Таша Хо («Ведьмак: Истоки крови»).
В январе 2021 года суд в Петербурге запретил распространение в Интернете двух страниц с аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Воздействие мультфильмов на детскую психику сочли разрушительным, затягивающим в «суицидальную воронку».