Монстры разрывают корабли на части, ходят по мегаполису и сражаются друг с другом в трейлере фильма «Годзилла против Конга». Ролик появился на YouTube-канале Warner Bros.



По сюжету гигантский ящер начинает нападать на людей, и причина этого — в древней тайне. Конг — единственный, кто может остановить мутанта, несмотря на то что, извергая атомный луч, тот с лёгкостью крушит всё вокруг. А еще в новом фильме режиссер Адам Уингард расскажет зрителю историю дружбы огромной гориллы и маленькой девочки: только с ней хочет общаться Конг.

