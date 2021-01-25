Монстры разрывают корабли на части, ходят по мегаполису и сражаются друг с другом в трейлере фильма «Годзилла против Конга». Ролик появился на YouTube-канале Warner Bros.
По сюжету гигантский ящер начинает нападать на людей, и причина этого — в древней тайне. Конг — единственный, кто может остановить мутанта, несмотря на то что, извергая атомный луч, тот с лёгкостью крушит всё вокруг. А еще в новом фильме режиссер Адам Уингард расскажет зрителю историю дружбы огромной гориллы и маленькой девочки: только с ней хочет общаться Конг.
На экране появятся звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, известный по «Тарзану. Легенде» и «Большой маленькой лжи», Эйса Гонсалес, сыгравшая в ленте «Форсаж. Хоббс и Шоу».
Выход «Годзиллы против Конга» запланирован на 25 марта. Фильм появится в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.
Впервые Годзилла появилась на экранах в 1954 году. Слово было образовано из двух названий животных на японском языке — gorira (горилла) и kujira (кит), что отражает факт, что на одном из этапов Годзилла описывалась как чудовище, представляющее нечто среднее между ними.
Кинг-Конг несколько старше: впервые он появился в кино в 1933 году.