Госсекретарь США не исключил, что из-за Навального будут приняты меры против России

Власти США обеспокоены судьбой Алексея Навального и не исключают введения мер против России, заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы глубоко озабочены безопасностью Навального, и ещё более важно то, что его голос — это голос многих-многих русских и он должен быть услышан», — сказал Блинкен на пресс-конференции в госдепартаменте страны в среду. Его слова цитирует РИА «Новости» 28 января.

На вопрос о том, что в этом деле может послужить толчком для введения санкций в отношении РФ, Блинкен напрямую не ответил. Вашингтон изучит весь спектр существующих вопросов в отношении России, отметил госсекретарь, при этом отказавшись «забегать вперёд». «Мы не исключаем никаких мер, но мы хотим завершить анализ и после будем принимать решения», — сказал чиновник.