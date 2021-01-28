FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Госсекретарь США не исключил, что из-за Навального будут приняты меры против России

Власти США обеспокоены судьбой Алексея Навального и не исключают введения мер против России, заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы глубоко озабочены безопасностью Навального, и ещё более важно то, что его голос — это голос многих-многих русских и он должен быть услышан», — сказал Блинкен на пресс-конференции в госдепартаменте страны в среду. Его слова цитирует РИА «Новости» 28 января.

На вопрос о том, что в этом деле может послужить толчком для введения санкций в отношении РФ, Блинкен напрямую не ответил. Вашингтон изучит весь спектр существующих вопросов в отношении России, отметил госсекретарь, при этом отказавшись «забегать вперёд». «Мы не исключаем никаких мер, но мы хотим завершить анализ и после будем принимать решения», — сказал чиновник.

Госдеп США уже выступал с призывом освободить оппозиционера. Во время беседы президенты России и США Путин и Байден обсудили дело Навального. Первый (по словам пресс-секретаря Пескова) дал второму «необходимые разъяснения».

Путин ранее говорил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб. «Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб» — так президент отреагировал на расследование о возможном отравлении Алексея Навального. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прилетит в Москву на переговоры по делу Навального в начале февраля.

18 января суд арестовал Алексея Навального, приехавшего после лечения в Германии, на 30 суток. 23 января в городах России прошли несанкционированные митинги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Савва Морозов
Исключил - не исключил. Устроил ромашку. Ещё монетку брось.
Если вчера были такие масштабные обыски - исключил.
265040341
и ещё более важно то, что его голос — это голос многих-многих русских и он должен быть услышан» .....
..... это так комично слушать, после того, что сделали с Трампом и его поклонниками.
260642921
Почему против России? Против российской правящей верхушки. Это два разных понятия.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний