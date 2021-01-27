Путин разъяснил Байдену позицию России по Навальному

Президент России во время телефонного разговора с американским коллегой изложил свое видение произошедшего с российским оппозиционером.
«Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина [по поводу произошедшего с Алексеем Навальным]», — цитирует 27 января заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова РИА «Новости».
По его словам, вопрос о российском оппозиционере поднял американский президент.
Накануне Белый дом сообщил, что главы государств обсуждали Навального. Госдеп США уже выступил с призывом освободить оппозиционера.
Путин ранее говорил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб. «Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб» — так президент отреагировал на расследование о возможном отравлении Алексея Навального.