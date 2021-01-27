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Путин разъяснил Байдену позицию России по Навальному

Президент России во время телефонного разговора с американским коллегой изложил свое видение произошедшего с российским оппозиционером.

«Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина [по поводу произошедшего с Алексеем Навальным]», — цитирует 27 января заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, вопрос о российском оппозиционере поднял американский президент.

Накануне Белый дом сообщил, что главы государств обсуждали Навального. Госдеп США уже выступил с призывом освободить оппозиционера.

Путин ранее говорил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб. «Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб» — так президент отреагировал на расследование о возможном отравлении Алексея Навального.

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Комментарии (10)

Modest_5e4ce41f7533b
Байден выслушал разъяснения с видом провинившегося шалопая? Кто кому что разъяснял можно только догадываться. Суть новости - торг начался.
OldObyvatel
"Да как же тебя понять, кoли ты ничего не говоришь?"©
Опять Пурген путает государственную шерсть с личной.
Позиция России...
Какая позиция, пес смердячий?
Свою позицию Россия высказала десятками миллионов просмотров фильма про мегавора.
А позиция вора известна уже двадцать лет: "вывсеврете" и настамнебыло".
dimas062
«Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб» - даже если вдруг так, это суть как-то меняет?
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