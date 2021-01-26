FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Он шлёт наилучшие пожелания». Байден отшутился, отвечая на вопрос о Путине, но Белый дом сообщил, что президенты разговаривали о Навальном

Президент США Джо Байден отшутился от журналистов, которые начали задавать ему вопросы про первый разговор с Владимиром Путиным. В прямом эфире во время брифинга 26 января, Байден коротко на ходу ответил: «О вас (говорили с Путиным — прим. ред.). Он шлет наилучшие пожелания».

На сайте Белого дома, впрочем, сообщили о разговоре чуть подробнее. Американская версия отличается от ранее представленной Кремлем. Байден спросил Путина об отравлении Алексея Навального, говорится в сообщении Белого дома. Кроме того, новый президент США подчеркнул, что Штаты продолжат поддерживать Украину и задал вопрос о вмешательстве России в выборы американского президента.

Напомним, Кремль рассказал о том, что президенты окончательно договорились о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Igor_VS
Ну за Лешу теперь спокойней. Сказали, чтоб глупостями не занимался.
hal9000
Завод то будут во Всеволожске по новой запускать производство??..простаивает все..от жадности..хоть Фокусы пусть выпускают..это дочего бездарное руководство такие площади простаивают..как собака на сене..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний