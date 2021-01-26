«Он шлёт наилучшие пожелания». Байден отшутился, отвечая на вопрос о Путине, но Белый дом сообщил, что президенты разговаривали о Навальном

Президент США Джо Байден отшутился от журналистов, которые начали задавать ему вопросы про первый разговор с Владимиром Путиным. В прямом эфире во время брифинга 26 января, Байден коротко на ходу ответил: «О вас (говорили с Путиным — прим. ред.). Он шлет наилучшие пожелания».



На сайте Белого дома, впрочем, сообщили о разговоре чуть подробнее. Американская версия отличается от ранее представленной Кремлем. Байден спросил Путина об отравлении Алексея Навального, говорится в сообщении Белого дома. Кроме того, новый президент США подчеркнул, что Штаты продолжат поддерживать Украину и задал вопрос о вмешательстве России в выборы американского президента.

