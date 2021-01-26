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Путин впервые поговорил с Байденом. Договор СНВ будет продлен

Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Джо Байдена с началом работы на посту президента США. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России подчеркнул в телефонном разговоре, что нормализация отношений с США «отвечала бы интересам обеих стран». Путин и Байден выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Кроме того, президенты обсудили возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, «а также в других сферах, включая торгово-экономическую». «В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — подытожили в пресс-службе Кремля.

Напомним, в день вступления в должность Джо Байдена в МИД РФ высказали надежду, что новый президент США продлит ДСНВ.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года.

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Комментарии (2)

медведь Дмитрий
Согласен . Приятно .
sektor7
Хорошие новости.
Спасибо, уважаемые Президенты
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