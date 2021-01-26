Путин впервые поговорил с Байденом. Договор СНВ будет продлен

Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Джо Байдена с началом работы на посту президента США. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Кремля.



Президент России подчеркнул в телефонном разговоре, что нормализация отношений с США «отвечала бы интересам обеих стран». Путин и Байден выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).



Кроме того, президенты обсудили возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, «а также в других сферах, включая торгово-экономическую». «В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — подытожили в пресс-службе Кремля.

