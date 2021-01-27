После субботней акции протеста Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время их проведения в разных регионах страны. Возбуждены уголовные дела о вовлечении детей в противоправные действия (в том числе и в Петербурге), заметили и «призывы к массовым беспорядкам» в соцсетях (в Новосибирске). То же — после нападений на представителей правоохранительных органов.

В МВД рассказали о своей лепте: в основе возбужденных ими уголовных дел — захват дорог митингующими и участие в мероприятии тех, кто должен лечить коронавирус дома.

Горожане, которые впервые публично демонстрировали свою позицию, рассказали «Фонтанке» о мотивах и впечатлениях. Арест лица оппозиции для них стал поводом, но не причиной.

Георгий, 40 лет: «Мне 40 лет, у меня трое детей. Решение выйти на митинг зрело давно, раньше не выходил. Наверное, потому что были какие-то опасения. Вообще лет до 35 я не был оппозиционером. Но сейчас моё мнение кардинально изменилось, здесь уже накипело настолько... мне всё равно, что со мной будет, но мы должны показать, что нас не сто человек, не 50, и то что показывают по телевизору, что там было три сотни подростков — это подлая ложь. Неужели сцепку ОМОНа на Невском (смеется) прорывали 15-летние? Ну это же смешно! По факту детей–то там никаких не было. Ложь продолжается, а человек с усами до сих пор не в курсе. И это теперь основание для того, чтобы я выходил ещё и ещё.



автор видео Георгий

Впечатление от произошедшего неоднозначное. Сначала народ явно вышел без негатива — просто высказывать свое мнение. Лозунгов по Навальному было не так много, больше требовали свободу всем политзаключенным. И по своему общению в чатах могу утверждать, что ярыми поклонниками Навального является не более 30% вышедших. У меня на плече есть синяк от удара дубинкой, я девочку закрыл. Он небольшой — так, чиркнуло. Но если бы они пошли дальше...я для себя принял решение, особенно если будут дети (хотя их оказалось гораздо меньше), если ОМОН будет бить женщин либо молодежь, я буду вступаться, как минимум, прикрывать. Неважно, что мне за это будет. И на решение идти на митинг расследование про дворец не повлияло, я его принял в момент ареста Навального. Но я при этом абсолютно не его фанат, я не считаю, что он достойный кандидат в президенты. Я обожал Путина когда-то, и мне казалось, что это — человек, который приведет нас к успеху. А теперь: что нас в 90-е подняли с колен, а потом подсечка — и в дерьмо.

Илья Смирнов, 34 года, депутат МО «Посёлок Шушары». Я посчитал, что это такое знаковое событие, вся эта ситуация вокруг Навального... как знак, как понимание, что у нас уже вообще совсем все плохо. Я посчитал, что уже все, хватит — я должен выйти. В принципе я в политическую деятельность вовлекся, когда стал депутатом, это мой первый созыв. Я себя позиционирую как оппозиционного.

Сам фильм не сыграл роли. Мне другие люди стали про него рассказывать, которые раньше не интересовались политикой, и для них это было открытие, а я просто посмотрел очередное расследование, я понимал, что да — масштабы велики. Больше повлияла вся ситуация вокруг Алексея. Истерика, связанная с его прилётом и показала, насколько все драматично. На его месте завтра окажусь я? Удивлён большому количеству людей. Люди разного возраста. Я не видел беспорядков. Все вели себя прилично. В принципе было непонимание, что будет. Я пришел, увидел, что людей очень много и все ведут себя спокойно и адекватно. Я понял, что это — цивилизованный путь. Я понимаю, что раз люди вышли, это показывает власти, что как бы они не старались сделать вид, что вышло три человека — это меняет ситуацию. Мне кажется, ситуация будет накаляться.

автор видео Илья Смирнов

Школьников — как говорят по телевизору — я не видел. То есть молодых людей было много, но так, как нам это преподносят — такого не было. Были пожилые (не то чтобы много), были люди с семьями и было видно, что они пришли именно на это мероприятие, а не просто погулять. Меня впечатлило, что пригоняют столько сил, столько техники. Я понимаю, что затрачиваются деньги, люди выходят на работу сверхурочно. Может, на любом другом мероприятии их столько же — не знаю, я столько не видел. Потом мы шли по Невскому, и видимо, [у правоохранителей] не было понимания, как двигается толпа, и я видел, как по встречной полосе ездили машины ДПС, а за ними — машины Росгвардии в каком-то сумасшедшем ритме. Анна, 23 года, контент-менеджер (имя изменено по просьбе героини). Я приехала не к самом началу, таксист высадил меня у Александровского сада за Сенатской площадью, но так получилось, что я попала в самую большую толпу. У меня остались самые приятные впечатления от тех, кто пришел на митинг. Это были, как мне показалось, образованные, интеллигентные люди, даже не могу сказать, что была конкретно молодежь — были разные возрастные группы, но они были очень спокойные, мирные, никто не был негативно или воинственно настроен. Туда не пришли потусоваться, как говорят федеральные каналы, туда не пришли школьники.



автор видео Анна

Я сама не видела избиений, только видео в Инстаграме, как омоновец пинает женщину... Изначально поразил очень воинственный настрой ОМОНа против людей. Нужно показывать власти, что люди недовольны. То, что произошло с Навальным — это дико несправедливо, так не должно происходить, — просто нужно показать, что мы очень сильно недовольны. Начиная с поправок в Конституцию, продолжая ситуацией с коронавирусом — как наше правительство с ней борется, как оно не хочет поддерживать малый и средний бизнес,... всего этого недовольства слишком много. Народ, мне кажется, уже устал терпеть, поэтому мы и выходим. Раньше я немного побаивалась ходить на митинги, но сейчас недовольство превысило страх. Игорь, 21 год, студент. Я знал, что акция несогласованная. Наверное, повлияло видео Навального. До этого я не особо поддерживал власть, а тут фильм довольно сильно повлиял на решение выйти в выходные.

Из того, что запомнилось: на подходе к Сенатской площади метров за триста уже стояли полицейские, переходы регулировались вручную, светофоры «держали» по 3–4 минуты. Я ожидал, что выйдет довольно много народа. Понятно, что это был несанкционированный митинг, меня поразило количество тех, кто вышел. Я не видел какого-то агрессивного поведения со стороны митингующих. Когда мы шли от Сенатской до Невского против хода ехали две скорые — все расступались, никаких преград не создавали.