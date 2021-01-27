Как сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , в 15:06 на перекрестке улицы Рихарда Зорге и Брестского бульвара минивэн Mercedes Vito, пытаясь уйти от столкновения с Chevrolet Lacetti, вылетел на тротуар, сбил девушку и дорожный знак и врезался в припаркованную машину. Участница группы Маргарита со слов водителя «Мерседеса» пишет, что он ехал по главной дороге и его не пропустила выехавшая со второстепенной «Шевроле». Однако водитель и пассажир «Лачетти» утверждают обратное.

Серьезное ДТП с пешеходом произошло днем 27 января в Красносельском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадала девушка, шедшая по тротуару.

«Я пассажир этого «Лачетти, и это мы от столкновения уходили, и нас развернуло», — пишет Виктор. «Я водитель «лачика», и я ехал по Зорге, а «Вито» пересекал дорогу по Брестскому», — добавляет Дмитрий.

Со слов очевидцев, сбитая девушка получила большую рану на затылке, на несколько минут она потеряла сознание, потом очнулась. «Я к ней подходил и проверил пульс, и у меня на глазах она пришла в себя», — пишет участник группы Анатолий. Пострадавшую увезла скорая.



В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что в ДТП участвовали 4 машины. Данных о пострадавших пока нет, на место аварии направлен экипаж ДПС.