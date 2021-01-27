Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел дело о ДТП с участием трех машин, в том числе ведомственной, которое произошло летом 2017 года. Тогда один из автомобилей от удара вылетел на тротуар и сбил женщину.

Авария произошла в 8:41 17 августа на перекрестке проспекта Бакунина и Исполкомской и Новгородской улиц. Как сообщает 27 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, обвинение утверждало, что водитель Nissan Pathfinder, следуя по левой полосе Исполкомской улицы, выехал на перекресток с Бакунина на зеленый свет, собираясь развернуться, и «проявил преступное легкомыслие»: при наличии слева попутных трамвайных путей он не занял крайнее левое положение и начал разворачиваться, не убедившись в безопасности маневра. В результате он создал помеху для движения автомобилю Toyota Camry, который выехал на перекресток с попутных трамвайных путей со скоростью 60 км/ч. Машины столкнулись, «Тойоту» отбросило на припаркованный у правого края дороги Peugeot 3008, а тот вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода, нанеся ей тяжелые травмы.

Водителя «Ниссана» обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Мужчина свою вину не признал, утверждая, что задолго до перекрестка занял крайнее левое положение и включил поворотник. Разворачиваться он, с его слов, начал на скорости 1–2 км/ч. Выехав левой частью на «встречку» и предварительно пропустив встречный поток машин, он убедился в безопасности маневра и в этот момент неожиданно увидел в зеркало заднего вида «силуэт автомобиля Toyota Camry, двигавшегося по встречной полосе в попутном направлении». Через доли секунды «Тойота» ударила «Ниссан» в переднее левое крыло и фару.

На суде специалисты, исследовавшие видеозаписи и повреждения машин, указали, что водитель «Ниссана» перед разворотом занял наиболее возможное крайнее левое положение и не мог видеть приближавшуюся «Тойоту», а водитель последней пытался объехать Pathfinder на скорости 75,8 км/ч. Эксперты также отметили, что у водителя Camry больше грубых нарушений, его действия непонятны и не соответствуют ситуации, и именно он однозначно мог избежать ДТП. Кроме того, мужчина давал противоречивые показания: то он заранее видел «Ниссан» и применил экстренное торможение, то опережал его, когда обвиняемый пошел на разворот, и не мог избежать столкновения.