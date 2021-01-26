Полуторку, вывезшую по Дороге жизни 19 тысяч человек, выставят в центре города

В день 77-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады петербуржцам покажут восстановленную полуторку, на которой по Дороге жизни в военное время перевезли больше 19 тысяч раненых и больных. Машину 27 января выставят у Капеллы, посмотреть на неё получится с 13:00 до 16:00.



Зимой в машине помещалось от семи до девяти пассажиров, летом же в каждый рейд полуторка могла спасти от шести до девяти человек. По данным пресс-службы Западного военного округа, к 1 января 1945 года её пробег был 53 250 километров. Модель 1937 года выпуска после войны санитарное управление Ленинградского фронта передало в Военно-медицинский музей. Там её отреставрировали и превратили в один из экспонатов.

