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Полуторку, вывезшую по Дороге жизни 19 тысяч человек, выставят в центре города

В день 77-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады петербуржцам покажут восстановленную полуторку, на которой по Дороге жизни в военное время перевезли больше 19 тысяч раненых и больных. Машину 27 января выставят у Капеллы, посмотреть на неё получится с 13:00 до 16:00.

Зимой в машине помещалось от семи до девяти пассажиров, летом же в каждый рейд полуторка могла спасти от шести до девяти человек. По данным пресс-службы Западного военного округа, к 1 января 1945 года её пробег был 53 250 километров. Модель 1937 года выпуска после войны санитарное управление Ленинградского фронта передало в Военно-медицинский музей. Там её отреставрировали и превратили в один из экспонатов.

Помимо полуторки во дворах Капеллы в среду будут показывать кадры хроники, а для интерактивного представления «900 дней и ночей» выстроят декорации осаждённого города.

Подробнее о том, какие события пройдут в Петербурге в годовщину дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, читайте в отдельном гиде «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Peshekhod
В музее Блокады в Соляном городке есть экспонат -- плакат следующего содержания: "Водитель, помни! Каждые 2 рейса обеспечивают 10.000 ленинградских жителей. Борись за два рейса!" Т.е. этих двух рейсов на машину в день могло и не случиться.

Фонтанка пишет: 9 человек за рейс.
18 человек в день, 19.000 человек за более чем 1.000 дней. Вся блокада длилась 872 дня включая периоды, когда льда на Ладоге просто не было.
Policeman
19 000... Ну допустим, 19 человек в одной машине (типа современной Газели) 1 000 ходок. Туда-обратно 2 000 ходок. не бьётся...
265015791
Только на одной машине 19000 вывезли, а без устали пишут что была Блокада.
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