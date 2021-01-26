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МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в 2021 году на 5,5%. ВВП России тоже вырастет, но не так

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году с 5,2 % до 5,5 %. В 2022-м рост показателя может составить 4,2 %.

Как сообщается в январском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, опубликованном 26 января, мировой ВВП по итогам 2020 года сократился на 3,5 %, экономика США снизилась на 3,4 %, экономика стран Еврозоны — на 7,2 %. Среди них за год больше всего снизились показатели Испании (-11,1 %), Италии (-9,2 %) и Франции (-9 %). В то же время экономика Германии потеряла 5,4 %.

ВВП России по итогам 2020 года снизился на 3,6 %. При этом МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики с 2,8 % до 3 %. В 2022 году объем производства страны может вырасти на 3,9 %.

Среди крупнейших экономик мира только экономика Китая, несмотря на пандемию коронавируса, выросла в 2020 году на 2,3 %. МВФ прогнозирует, что в 2021 году ВВП КНР вырастет на 8,1 %, в 2022-м — на 5,6 %.

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Комментарии (2)

gencon
МВФ уже внёс дворец на баланс ВВП? Тогда конечно вырастет.
Steelpain
УРА, бензин подорожает.
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