МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в 2021 году на 5,5%. ВВП России тоже вырастет, но не так

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году с 5,2 % до 5,5 % . В 2022-м рост показателя может составить 4,2 % .



Как сообщается в январском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, опубликованном 26 января, мировой ВВП по итогам 2020 года сократился на 3,5 % , экономика США снизилась на 3,4 % , экономика стран Еврозоны — на 7,2 % . Среди них за год больше всего снизились показатели Испании ( -11,1 % ), Италии (-9,2 %) и Франции (-9 %) . В то же время экономика Германии потеряла 5,4 % .

