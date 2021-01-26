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«Газель» запнулась об отбойник» и опрокинулась на КАД

Фургон прилег набок на кольцевой автодороге Петербурга. Водитель не удержал машину в полосе и встретился с отбойником.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анастасия, днем 26 января у съезда с КАД в Низино «Газель» (судя по фото, грузовая) «запнулась об отбойник» и завалилась на левый бок. Водитель жив, добавляет она. А вот дорожный знак, стоявший на съезде, — явно не очень.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП произошло на 101-м километре КАД, на внешнем кольце. «Газель» наехала на СБО и пластиковый дорожный буфер, после чего опрокинулась. Пострадавших в аварии нет.

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