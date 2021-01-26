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«Значительная положительная динамика». Алису Фрейндлих перевели из коронавирусной реанимации в Петербурге

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая с декабря находилась в петербургской больнице в стабильно тяжёлом состоянии, пошла на поправку. Её разрешено перевести из реанимации.

Как сообщили «Фонтанке» в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова, 26 января Фрейндлих перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Она продолжит курс лечебной физкультуры, а также будет получать небольшую лекарственную терапию. Также всё ещё требуется кислородная поддержка.

«Врачи отмечают значительную положительную динамику», — отметили в пресс-службе театра. В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова также подтвердили, что артистка теперь находится в лечебной палате.

Алису Фрейндлих госпитализировали из-за коронавируса в конце декабря. На прошлой неделе сообщалось, что состояние пациентки всё ещё остаётся тяжёлым, хоть и стабильным. К её лечению привлекли московских врачей.

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Комментарии (3)

Lemniskata
Дай бог, чтобы всё обошлось!
DEMOMON
Я верил.
Frank Costello
Здоровья, Алиса Бруновна!
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