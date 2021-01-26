«Значительная положительная динамика». Алису Фрейндлих перевели из коронавирусной реанимации в Петербурге

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая с декабря находилась в петербургской больнице в стабильно тяжёлом состоянии, пошла на поправку. Её разрешено перевести из реанимации.



Как сообщили «Фонтанке» в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова, 26 января Фрейндлих перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Она продолжит курс лечебной физкультуры, а также будет получать небольшую лекарственную терапию. Также всё ещё требуется кислородная поддержка.



«Врачи отмечают значительную положительную динамику», — отметили в пресс-службе театра. В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова также подтвердили, что артистка теперь находится в лечебной палате.

