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К лечению Алисы Фрейндлих в Петербурге привлекли московских врачей. Состояние актрисы остаётся тяжёлым

Петербургские врачи совместно с московскими коллегами обсудили план лечения Алисы Фрейндлих, у которой диагностирован коронавирус. Консилиум оценил состояние артистки как тяжёлое, но стабильное. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова 21 января.

«Консилиум признал лечение правильным, внесенные коррективы незначительны. На контрольном снимке положительная динамика в верхних долях легких», — уточнили в больнице.

С сегодняшнего дня к пациентке прикреплен постоянный специалист по массажу и лечебной физкультуре, который будет её поднимать и переворачивать по новой, более интенсивной схеме. Алиса Бруновна остаётся в палате интенсивной терапии отделения реанимации под постоянным наблюдением.

Ранее сообщалось, что Алиса Фрейндлих начала курс физиотерапии.

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали из-за коронавируса в преддверии Нового года. В больнице за ней ведётся круглосуточное наблюдение. Она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства.

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Комментарии (1)

Жора  
дай Бог ей скорейшего выздоровления!
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