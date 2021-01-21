К лечению Алисы Фрейндлих в Петербурге привлекли московских врачей. Состояние актрисы остаётся тяжёлым

Петербургские врачи совместно с московскими коллегами обсудили план лечения Алисы Фрейндлих, у которой диагностирован коронавирус. Консилиум оценил состояние артистки как тяжёлое, но стабильное. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова 21 января.



«Консилиум признал лечение правильным, внесенные коррективы незначительны. На контрольном снимке положительная динамика в верхних долях легких», — уточнили в больнице.



С сегодняшнего дня к пациентке прикреплен постоянный специалист по массажу и лечебной физкультуре, который будет её поднимать и переворачивать по новой, более интенсивной схеме. Алиса Бруновна остаётся в палате интенсивной терапии отделения реанимации под постоянным наблюдением.

