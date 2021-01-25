Учитель музыки обошел богатыря и огнеборцев. Стало известно, на что россияне ходили в кино в выходные

Мультфильм «Душа» студии Pixar возглавил рейтинг самых популярных картин в российском кинопрокате в уик-энд с 21 по 24 января. Сборы картины про школьного учителя музыки, который попадает в потусторонний мир и пытается вернуться на Землю, в 3,5 раза выше суммы, которую удалось заработать главному конкуренту ленты — второй части «Последнего богатыря. Корень зла».



По данным Единой системы сведений о кинопоказах фильмов 25 января, «Душа» режиссёра Питера Доктера, известного по работе над «Головоломкой» и «Вверх», привлекла за выходные больше 248 миллионов рублей, а история про приключения Ивана в сказочной стране Белогорье — 70,3 миллиона. До этого «Последний богатырь» с 1 января оставался неизменным лидером кинопроката в России.

