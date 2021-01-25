На севере Петербурга открыл стрельбу молодой и бывалый. Ему не помогли ни трудотерапия, ни надзиратель

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, уличная стрельба нарушила покой жителей проспекта Луначарского в ночь на субботу. Набравший телефон полиции горожанин ориентировал на дом № 84, возле которого слышал шум. Бегать за стрелком не пришлось: вместе с травматическим пистолетом Grand Power T12 его нашли по указанному адресу.

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после ночной стрельбы в Выборгском районе Петербурга. Подозреваемый хорошо знаком полицейским и за десять дней до своей выходки планово беседовал с надзирателем.

Задержанный объяснил, что расстреливал воздух. Палить начал в пылу ссоры с двумя мужчинами 37 и 42 лет. Самому нарушителю спокойствия 21 год. Почти два года назад он уже мелькал в новостных лентах, когда перебрал с алкоголем и избил бригаду медиков, которая пыталась его лечить. В ноябре 2019 года приговором мирового суда молодой человек отправлен работать — ему назначили год исправительных работ.

Трудотерапия не помогла. Петербуржца задержали в статусе безработного и с багажом новых статей: его привлекали за кражи, грабёж, умышленное причинение нетяжкого вреда здоровью. В октябре прошлого года он получил 10 месяцев условно за хищение чужого имущества и теперь регулярно встречается с надзирателям. Последняя проверка — менее двух недель назад.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, задержанному вручили протокол о мелком хулиганстве, также возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Grand Power T12 изъят. Оружие зарегистрировано на 47-летнего жителя Калининского района, лицензия истекла в 2015 году.

