Покупатели напали на охранника «Пятёрочки» на севере Петербурга. В продуктовый на Васильевском зашли во всеоружии, но увлеклись

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января, накануне немногим позже одиннадцати утра бой за продукты вёл охранник «Пятёрочки» на проспекте Художников, 32, куда пришли похмеляться двое нетрезвых покупателей. Время уже позволяло пробить алкоголь на кассе, но парочка, набрав коктейлей и шоколада, уверенно двинулась мимо.

Разбойные нападения на магазины не увенчались успехом в Выборгском районе Петербурга и на Васильевском острове. В первом случае шоколад и алкоголь защищал охранник, во втором налётчиков подвела нерасторопность.

Складной нож и кулаки прорваться мимо охранника не помогли. Приехавшие полицейские задержали двух официально безработных: одному 31 год, второй на десять лет младше. Как подсчитали в магазине они отоварились чуть более чем на 3,5 тысячи. Похищенное изъято, мужчины задержаны по уголовному делу о разбое. Охранник к вечеру добрался до больницы. У него закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтёки и сотрясение мозга.



В четыре часа после полудня помощи полиции запросили из магазина на 21-й линии В.О., 16. В службу «112» позвонила продавец, заявившая, что двое мужчин только что пугали её пистолетом, а теперь заливают чем-то из баллончика камеры наблюдения. За четверть часа парочка не справилась — их задержали на месте. В магазин они пришли с пневматическим «Глоком», баллончиком и с четырьмя метательными ножами.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, у женщины принято заявление об угрозе убийством, задержанные — безработные петербуржцы 40 и 49 лет — получили протоколы о мелком хулиганстве. В перспективе возбуждение уголовного дела.

