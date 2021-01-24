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После митинга в Петербурге в больницах оказались 15 человек

Комитет по здравоохранению Смольного подвел итоги по госпитализации с несогласованного митинга 23 января. Помощь понадобилась 24 горожанам.

Как сообщает комздрав, из них девять получили помощь на месте. Еще 15 человек были госпитализированы, но вскоре также отпущены домой. Ранее «Фонтанка» сообщала о трех госпитализированных: одного из создателей акции «Бессмертный полк», ему сломали руку, петербурженки, которую ударили по голове дубинкой, и Маргарите Юдиной — её в живот ногой пнул полицейский. Пока что она единственная, кто остается в больнице. Юдину в палате навещало руководство ударившего женщину полицейского. При этом ещё утром сообщалось, что она в тяжелом состоянии, главе НИИ Джанелидзе, где лежит Юдина, приписывали слова о том, что он бы ее отправил домой.

В Москве было 29 госпитализированных, они также отпущены домой. В толпе было 19 человек, которым было запрещено выходить из дома из-за ковида.

Несогласованные акции протеста прошли накануне по всей стране. Недовольные требовали освободить оппозиционера Алексея Навального. Импульс толпе дал и новый фильм-расследование политика и его команды — они рассказали про дворец за 100 миллиардов под Геленджиком, оборудованный аквадискотекой и туалетными ёршиками за 10 тысяч рублей. Песков призвал зрителей этого кино не позволять «делать из себя идиотов».

© Фонтанка.Ру

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