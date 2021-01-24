После митинга в Петербурге в больницах оказались 15 человек

Как сообщает комздрав, из них девять получили помощь на месте. Еще 15 человек были госпитализированы, но вскоре также отпущены домой. Ранее «Фонтанка» сообщала о трех госпитализированных: одного из создателей акции «Бессмертный полк», ему сломали руку, петербурженки, которую ударили по голове дубинкой, и Маргарите Юдиной — её в живот ногой пнул полицейский. Пока что она единственная, кто остается в больнице. Юдину в палате навещало руководство ударившего женщину полицейского. При этом ещё утром сообщалось, что она в тяжелом состоянии, главе НИИ Джанелидзе, где лежит Юдина, приписывали слова о том, что он бы ее отправил домой.

В Москве было 29 госпитализированных, они также отпущены домой. В толпе было 19 человек, которым было запрещено выходить из дома из-за ковида.

Несогласованные акции протеста прошли накануне по всей стране. Недовольные требовали освободить оппозиционера Алексея Навального. Импульс толпе дал и новый фильм-расследование политика и его команды — они рассказали про дворец за 100 миллиардов под Геленджиком, оборудованный аквадискотекой и туалетными ёршиками за 10 тысяч рублей. Песков призвал зрителей этого кино не позволять «делать из себя идиотов».