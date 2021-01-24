В Петербурге начинаются суды над участниками протеста за освобождение Навального

На состав статьи обратил внимание депутат ЗакСа Борис Вишневский после посещения 29-го отдела Московского УМВД. Он рассказал 24 января на своей странице в Facebook, что пункт этой статьи могут применить отложено, в течение года, а в качестве доказательства использовать фотографии из соцсетей.

Задержанных обвиняют в участии в несанкционированном шествии с созданием помех движению транспорта — пункт 6.1 статьи 20.2 КоАП. Она предполагает арест до 15-ти суток.

О задержании 490 участников сообщает правозащитный центр «ОВД-Инфо», аккумулирующий информацию из отделов полиции.

Полтысячи человек задержали в Петербурге за поддержку Алексея Навального на уличных акциях. Полиция насильно создает фототеку сторонников оппозиционера и составляет протоколы.

Частично протоколы будут рассмотрены уже сегодня. В Октябрьский райсуд повезли координатора штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Дениса Луговского — сообщает «Апология протеста». Их обвиняют в призывах на митинг по пункту 2 статьи 20.2 КоАП.

Еще одна популярная у полицейских статья — 8.6.1 городского закона «Об административных правонарушениях». Она предполагает штраф 4000 рублей за нарушение антикоронавирусных правил. Рассматривать протоколы будет Комитет законности Петербурга.

Судя по сообщениям в соцсетях, полиция продолжает практику принудительного фотографирования задержанных. «Фонтанка» писала о незаконности процедуры.