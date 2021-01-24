«Эти акции незаконны». Как отреагировали российские власти на митинги в поддержку Навального

Так, в Управлении делами президента РФ заявили, что участники акций проявили насилие, в том числе в отношении водителей автомобилей со спецсигналами. «Участники несанкционированных акций проявляют агрессию и насилие в отношении водителей автомобилей. У нас также три автокомбината Управделами президента. В период пандемии они доставляют на служебных машинах врачей, которые лечат больных на дому. Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно», — сказала « Интерфаксу » официальный представитель Управделами Елена Крылова.

Российские власти не спешили комментировать прошедшие 23 января по всей стране несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. В происходящем они увидели агрессию в отношении полицейских и руку Запада.

Глава совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев не заметил каких-то нарушений во время митингов. «Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий», — приводится его мнение на сайте СПЧ. «Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения [в задержаниях]», — заявил он.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова написала в Facebook, что несовершеннолетние шли на митинги из любопытства, а также добавила, что дети, пришедшие с родителями на акции, часто терялись в толпе. «Организаторы и агитаторы, вероятно, получат свои вознаграждения, а мы не исключаем, что получим обращения от участников незаконных акций, так как могут возникнуть различные затруднения из-за участия в подобных мероприятиях», — отметила она.

На влияние США на ход протестов в России обратила представитель МИД Мария Захарова. «Вчера посольство США в Москве опубликовало «маршруты протестов» в городах России и вбросило информацию о «походе на Кремль». Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли, — сказала она (цитата по ТАСС). — Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».