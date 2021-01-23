В Курске уволили полицейского, который записал видеоролик в поддержку Навальгого

«Участковый уполномоченный полиции Северо-Западного отдела УМВД России по г. Курску, ранее опубликовавший видео в социальных сетях, уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.», — сообщили 23 января в областном управлении МВД.

Участкового уполномоченного Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курской области Руслана Агибалова уволили после публикации ролика в поддержу оппозиционера Алексея Навального. Видеозапись появилась накануне.

В пресс-службе УМВД в комментарии «Коммерсанту» подчеркнули, что полицейский нарушил закон о службе в органах внутренних дел. По данным ведомства, ранее у участкового были систематические нарушения по службе.

Накануне в Сети появился видеоролик, на котором мужчина в форме сотрудника полиции представляется майором Русланом Агибловым и говорит о поддержке оппозиционера.

«Данный ролик не прошу некоторых лиц считать призывом к выходу на митинг на улицу», — пояснил он в комментарии.