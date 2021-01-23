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В Курске уволили полицейского, который записал видеоролик в поддержку Навальгого

Участкового уполномоченного Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курской области Руслана Агибалова уволили после публикации ролика в поддержу оппозиционера Алексея Навального. Видеозапись появилась накануне.

«Участковый уполномоченный полиции Северо-Западного отдела УМВД России по г. Курску, ранее опубликовавший видео в социальных сетях, уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.», — сообщили 23 января в областном управлении МВД.

В пресс-службе УМВД в комментарии «Коммерсанту» подчеркнули, что полицейский нарушил закон о службе в органах внутренних дел. По данным ведомства, ранее у участкового были систематические нарушения по службе.

Накануне в Сети появился видеоролик, на котором мужчина в форме сотрудника полиции представляется майором Русланом Агибловым и говорит о поддержке оппозиционера.

«Данный ролик не прошу некоторых лиц считать призывом к выходу на митинг на улицу», — пояснил он в комментарии.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
А чего же через шпицрутены не протащили?
Chinalove
Интересно, а более ранние систематические нарушения - это типа не избивал задержанных, не брал взятки, не крышевал вбросы бюллетеней?
dimas062
Родной северо-западный отдел... №2.... я там паспорт получал и разрешение на оружие... оказывается там мужики служат (служили точно). Первый раз некое подобие гордости за Курск, да ещё и за полицию.
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