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Петербурженку, которую ударил в живот полицейский, госпитализировали в НИИ Джанелидзе

Петербурженку, которую во время несанкционированной акции полицейский ударил ногой в живот, госпитализировали в НИИ Джанелидзе. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 23 января.

54-летней горожанке предстоит обследование врачей. При падении женщина сильно ударилась головой. Предварительный диагноз — сотрясение мозга.

Сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил ногой в живот женщину на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Жесткость правоохранителя запечатлела видеокамера. Пострадавшую отвели к фельдшеру на Московском вокзале.

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Комментарии (84)

261701191
Ба! Да тут вся пригоженская кухня собралась! Отмывают черного кобеля до бела. Поварята считают Питер своей исконной территорией.
261701191
Если этого мусаренка показательно не накажут, люди этого не забудут
Замшиная_улица
Ногой в живот женщине. Настоящий "мУЖЧИНА".
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