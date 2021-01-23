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В Москве протестующие повредили глаз водителю автомобиля с «мигалкой»

Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве атаковали автомобиль с «мигалкой», разбили в нем стекло и травмировали глаз водителю. Мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел на Цветном бульваре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. «Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», — сказал собеседник агентства. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Toyota Camry с синими проблесковыми маяками сначала закидывают снежками, а после к нему кидаются протестующие и начинают бить по машине и стеклам.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В управделами президента России просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованного митинга, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.

Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу и «страшно видеть акты агрессии по отношению к ним».

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Комментарии (14)

неслучайный
..просто делают свою работу! Дадада..
Это уже было на Нюрнбергском трибунале - мы просто выполняли приказ...
Сполер - не помогло
Работаешь на вора - соучастник
Eclips
Захотели бы выбить глаз - выбили бы
altnec
А эти Риа-якобы -новости, кто читал за год?
Зато сколько бабла откачано на предстоящую выборную компанию через эту фальш-газетенку.
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