В Москве протестующие повредили глаз водителю автомобиля с «мигалкой»

Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве атаковали автомобиль с «мигалкой», разбили в нем стекло и травмировали глаз водителю. Мужчину госпитализировали.



Инцидент произошел на Цветном бульваре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. «Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», — сказал собеседник агентства. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Toyota Camry с синими проблесковыми маяками сначала закидывают снежками, а после к нему кидаются протестующие и начинают бить по машине и стеклам.

