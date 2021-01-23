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«Фонтанка» ведет стрим с акции сторонников Навального в Петербурге

Сторонники оппозиционера Алексея Навального пытаются собраться в центре Петербурга 23 января. Идут задержания.

Мы запустили прямую трансляцию с места событий в «Инстаграме». Смотреть можно здесь: https://www.instagram.com/fontankaru/live/

«Фонтанка» ведет трансляцию и в телеграм-канале.

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Комментарии (1)

Elena_K
Фонтанка освещайте события честно как вы делали это раньше, честь, совесть, достоинство и самоуважение не теряйте. Тяжело без этого жить.
Митинг идет людей собралось половина города, Путин и его правительство погрязло в коррупции , в отставку/.
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