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Новым директором Российской национальной библиотеки в Петербурге назначен экс-глава музея Суворова

Новым директором Российской национальной библиотеки в Петербурге, известной также как Публичная библиотека, назначен Владимир Гронский. Как стало известно «Фонтанке», соответствующее распоряжение правительства подписано 21 января.

Сам Гронский подтвердил нашему изданию свое назначение. Контракт рассчитан на пять лет. До последнего времени он был директором музея А.В. Суворова в Петербурге. Назначен на эту должность в мае 2013 года.

До сегодняшнего дня директором РНБ был доктор юридических наук, бывший преподаватель юрфака СПбГУ Александр Вершинин — именно он до сих пор указан на официальном сайте библиотеки.

Владимир Гронский родился 31 декабря 1952 года в Кронштадте. В 1970 году после окончания средней школы поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В 1975 году успешно закончил полный курс обучения по специальности «журналистика». В этом же году принят на работу в качестве референта Ленинградского комитета молодежных организаций.

В 1990 году был в числе организаторов новой независимой газеты «Невское время», куда пришел работать в январе 1991 года сначала в качестве заведующего международным отделом, затем — заместителем по международным вопросам и первым заместителем главного редактора.

В 1996 году назначен главным редактором и генеральным директором ЗАО «Газета «Вечерний Петербург»». Работал директором по связям с общественностью пивоваренной компании ОАО «Комбинат им. Степана Разина».

С марта 2005 по апрель 2006 года — директор Федерального государственного учреждения «Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича».

Позже являлся генеральным директором «Информационно-издательского центра Правительства Санкт-Петербурга» и газеты «Петербургский дневник». Также он был заместителем генерального директора по связям с общественностью и рекламе общественно-делового центра «Охта».

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Комментарии (1)

SSGHQ
Очень плохое назначение. Типу не место в РГБ!
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