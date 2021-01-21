Новым директором Российской национальной библиотеки в Петербурге назначен экс-глава музея Суворова

Новым директором Российской национальной библиотеки в Петербурге, известной также как Публичная библиотека, назначен Владимир Гронский. Как стало известно «Фонтанке», соответствующее распоряжение правительства подписано 21 января.



Сам Гронский подтвердил нашему изданию свое назначение. Контракт рассчитан на пять лет. До последнего времени он был директором музея А.В. Суворова в Петербурге. Назначен на эту должность в мае 2013 года.

До сегодняшнего дня директором РНБ был доктор юридических наук, бывший преподаватель юрфака СПбГУ Александр Вершинин — именно он до сих пор указан на официальном сайте библиотеки.