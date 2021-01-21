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Nordwind не стала увольнять или наказывать пилота за критику отправки самолёта с Навальным в другой аэропорт

Авиакомпания Nordwind заявила, что не будет применять санкции к пилоту Максиму Пыркову, осудившему со стороны манёвры в небе над Москвой в день возвращения в Россию Алексея Навального.

«По результатам проведенной проверки нарушений установлено не было, меры в отношении сотрудника авиакомпании не применялись. Пилот продолжает выполнение полетов в штатном режиме», — говорится в сообщении компании 21 января.

Пилот Nordwind в Instagram высказал свое мнение, связанное с ситуацией в небе во время прилета оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, из-за «клоуна из Берлина» лайнеры отправили на запасные аэродромы, что могло создать аварийную ситуацию. После этого в авиакомпании заявили о служебной проверке. В Сети развернулась целая кампания по защите пилота. Пользователи, поддержавшие его, аргументировали тем, что он выражал свою частную позицию в свободное от работы время.

Позже гендиректор авиакомпании Игорь Швецов сообщил «Подъёму», что проверку в отношении Максима Пыркова проводили исключительно из-за нецензурной лексики, которую тот употребил в публикации.

17 января Алексея Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день перенесённый в здание МВД суд арестовал Навального на 30 суток.

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Комментарии (16)

Ингр
Ну все по делу в принципе, пилот красавчик! Уважаю! Я бы спокойно это сказал по радио на борту. Из за какого то "клоуна" переполошили порты. Сразу бы это переотправили в Магадан, да и все. Чего париться, все равно посадят а через год он повесится в СИЗО. Уже все все знают, даже месяц когда найдут его подвешаным. В первый раз замужем что ли?
serglaz
ну, пукнул парень в лужу, ну глупо получилось - так он ведь всего-навсего пилот, а не депутат "Единой России", откуда большому уму взяться?
Thunder
Что, реально не направили его после этого в дурку на углубленное освидетельствование? А также на IQ-тест? Потом не удивляйтесь, если лет через 5 это туловище угробит жизни людей
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