Авиакомпания Nordwind заявила, что не будет применять санкции к пилоту Максиму Пыркову, осудившему со стороны манёвры в небе над Москвой в день возвращения в Россию Алексея Навального.

«По результатам проведенной проверки нарушений установлено не было, меры в отношении сотрудника авиакомпании не применялись. Пилот продолжает выполнение полетов в штатном режиме», — говорится в сообщении компании 21 января.

