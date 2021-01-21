Авиакомпания Nordwind заявила, что не будет применять санкции к пилоту Максиму Пыркову, осудившему со стороны манёвры в небе над Москвой в день возвращения в Россию Алексея Навального.
«По результатам проведенной проверки нарушений установлено не было, меры в отношении сотрудника авиакомпании не применялись. Пилот продолжает выполнение полетов в штатном режиме», — говорится в сообщении компании 21 января.
Пилот Nordwind в Instagram высказал свое мнение, связанное с ситуацией в небе во время прилета оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, из-за «клоуна из Берлина» лайнеры отправили на запасные аэродромы, что могло создать аварийную ситуацию. После этого в авиакомпании заявили о служебной проверке. В Сети развернулась целая кампания по защите пилота. Пользователи, поддержавшие его, аргументировали тем, что он выражал свою частную позицию в свободное от работы время.
Позже гендиректор авиакомпании Игорь Швецов сообщил «Подъёму», что проверку в отношении Максима Пыркова проводили исключительно из-за нецензурной лексики, которую тот употребил в публикации.