ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» объявило об отзыве более 16 тысяч автомобилей из-за проблем с топливной системой. Отзыв связан с возгораниями автомобилей марки, которые произошли в декабре 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает 21 января пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 16 075 автомобилей Haval F7 и F7X, проданных в России с мая 2019 года по январь 2021 года. Причиной отзыва называют вероятное нарушение герметичности топливной системы некоторых машин при низкой температуре из-за возможного повреждения топливных трубок при транспортировке.

В дилерских центрах на всех автомобилях заменят топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром. Работы выполнят бесплатно для автовладельцев. Список VIN-кодов машин, попавших под отзыв, опубликован на сайте Росстандарта. В конце декабря 2020 года в ХМАО произошли несколько возгораний кроссоверов Haval F7 и F7X. По информации «Хавал-клуба», три пожара произошли в Сургуте, и по одному — в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. Владельцы машин вычислили общие «симптомы»: все автомобили были оборудованы системой автозапуска, а возгорания происходили, когда она срабатывала в сильный мороз.

Случай в Ханты-Мансийске попал на камеру наблюдения, и по записи можно увидеть, что загорелся автомобиль под днищем. Машину спас проходящий мимо сотрудник МЧС, который заметил неладное и смог потушить кроссовер с помощью огнетушителей и снега, рассказал на форуме клуба владелец автомобиля.

Автор: Александр Олегович/YouTube

Один из автовладельцев предположил, что проблема в топливных трубках, которые на морозе дают течь.

Автор: Haval Club/YouTube