Автомобилисты на кольцевой автодороге Петербурга обратили внимание на необычный знак аварийной остановки. Сама авария произошла еще утром, и машина простояла в левом ряду несколько часов.
Как рассказали «Фонтанке» читатели, на внешнем кольце КАД, в километре от развязки с проспектом Культуры, поперек полосы стоит разбитый автомобиль Renault, а в качестве знака аварийной остановки перед ним выставили рыжий детский самокат.
О самом ДТП очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщали еще несколькими часами ранее. Тогда на месте работали сотрудники ГИБДД. «А незадолго до этого в 3-м ряду грузовик присел на заднюю левую полуось. Они никак между собой не связаны?» — отмечал участник группы Влад.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что на 30-м километре КАД, на внешнем кольце перед проспектом Культуры, авария была зафиксирована еще в 7:30. Столкнулись попутные грузовой и легковой автомобили. Пострадавших в ДТП не было, а аварийный транспорт занял 3-ю полосу.