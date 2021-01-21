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Находчивый водитель удивил автомобилистов необычным знаком аварийной остановки на КАД

Автомобилисты на кольцевой автодороге Петербурга обратили внимание на необычный знак аварийной остановки. Сама авария произошла еще утром, и машина простояла в левом ряду несколько часов.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, на внешнем кольце КАД, в километре от развязки с проспектом Культуры, поперек полосы стоит разбитый автомобиль Renault, а в качестве знака аварийной остановки перед ним выставили рыжий детский самокат.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

О самом ДТП очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщали еще несколькими часами ранее. Тогда на месте работали сотрудники ГИБДД. «А незадолго до этого в 3-м ряду грузовик присел на заднюю левую полуось. Они никак между собой не связаны?» — отмечал участник группы Влад.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что на 30-м километре КАД, на внешнем кольце перед проспектом Культуры, авария была зафиксирована еще в 7:30. Столкнулись попутные грузовой и легковой автомобили. Пострадавших в ДТП не было, а аварийный транспорт занял 3-ю полосу.

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Комментарии (10)

alexpv
На самом деле те, кто хоть раз был вынужден выставлять знак аварийной остановки понимают,насколько он бестолковый .
Во первых он очень маленький и на КАД его почти не видно, во вторых его мгновенно сносит не только природным ветром, но и потоком от проезжающих машин. На КАД его выставить вообще невозможно, тут же улетает.
Оранжевый самокат в данном примере с точки зрения здравого смысла безусловно более правильное решение, чем этот бумажный самолетик - знак аварийной остановки.
AGP
В багажнике Х6 от "Рено" так мало места, что или самокат, или "треугольник"?
hal9000
Знак не купить чтоли??..копейки стоит места мало занимает...
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