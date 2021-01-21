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Трамп оставил Байдену записку, а тот первым делом отменил несколько его решений

Экс-президент США Дональд Трамп оставил преемнику «великодушное» письмо. Джо Байден первым делом отменил три его приказа.

По воле Байдена, с 21 января США возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату. 46-й президент страны также остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил чрезвычайное положение, которое позволяло тратить на это деньги.

Байден также рассказал, что Трамп, согласно традиции, оставил ему письмо. Новый президент назвал его «очень великодушным», но содержание раскрывать не стал.

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