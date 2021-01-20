FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербург зачтет трудовой стаж в Ленобласти для получения льгот

В Петербурге горожанам будут засчитывать трудовой стаж работы в Ленобласти для получения соцпомощи в виде выплат и пособий на оплаты жилья и «коммуналки». Соответствующий законопроект 20 января в первом чтении приняло Заксобрание Петербурга.

При социальных выплатах горожанам, имеющим длительный трудовой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин) будет засчитываться работа на территории Ленобласти.

Мера поддержки предоставляется в виде либо ежемесячной выплаты, либо в виде выплат на оплату жилья и коммунальных услуг.

С 1 января 2021 года размер такой ежемесячной выплаты за стаж составил 979 рублей, средний размер «коммунальной» помощи — 1365 рублей.

Как пояснил представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков, который презентовал закон, инициатива носит двусторонний характер, то есть жителям Ленобласти тоже будут засчитывать стаж работы в Петербурге. Соответствующий закон в соседнем регионе уже принят и вступил в силу, там корректировали закон о ветеранах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний