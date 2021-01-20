Петербург зачтет трудовой стаж в Ленобласти для получения льгот

В Петербурге горожанам будут засчитывать трудовой стаж работы в Ленобласти для получения соцпомощи в виде выплат и пособий на оплаты жилья и «коммуналки». Соответствующий законопроект 20 января в первом чтении приняло Заксобрание Петербурга.
При социальных выплатах горожанам, имеющим длительный трудовой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин) будет засчитываться работа на территории Ленобласти.
Мера поддержки предоставляется в виде либо ежемесячной выплаты, либо в виде выплат на оплату жилья и коммунальных услуг.
С 1 января 2021 года размер такой ежемесячной выплаты за стаж составил 979 рублей, средний размер «коммунальной» помощи — 1365 рублей.
Как пояснил представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков, который презентовал закон, инициатива носит двусторонний характер, то есть жителям Ленобласти тоже будут засчитывать стаж работы в Петербурге. Соответствующий закон в соседнем регионе уже принят и вступил в силу, там корректировали закон о ветеранах.