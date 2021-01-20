Петербург зачтет трудовой стаж в Ленобласти для получения льгот

В Петербурге горожанам будут засчитывать трудовой стаж работы в Ленобласти для получения соцпомощи в виде выплат и пособий на оплаты жилья и «коммуналки». Соответствующий законопроект 20 января в первом чтении приняло Заксобрание Петербурга.



При социальных выплатах горожанам, имеющим длительный трудовой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин) будет засчитываться работа на территории Ленобласти.

Мера поддержки предоставляется в виде либо ежемесячной выплаты, либо в виде выплат на оплату жилья и коммунальных услуг.