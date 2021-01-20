Приходите после выборов. «Депутатскую поправку» поставили паузу

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив





В первый же день выхода на работу после новогодних каникул главы районных администраций Петербурга получили устное распоряжение от комитета финансов: нужно заморозить все траты по статьям бюджета, предложения по которым вносили во время его утверждения в Законодательном собрании депутаты. Информацию об этом «Фонтанке» анонимно подтвердили пять глав районных администраций, а также сами депутаты Законодательного собрания. Парламентарии и чиновники не сомневаются, что история политическая, и вспоминают про последние уголовные дела в отношении депутатов, связанные с депутатской бюджетной поправкой.



В 2021 году в гимназии №622, одном из крупнейших образовательных учреждений города (так сказано на сайте школы), собирались отремонтировать спортивный зал. На эти цели депутат Законодательного собрания Сергей Купченко с помощью депутатской поправки к бюджету зарезервировал 5 млн рублей. «Уже начали делать дизайн-проект будущего ремонта, собирались проводить конкурс на его реализацию, но вдруг в администрации района попросили подождать, что-то непонятное произошло с этими деньгами и когда ремонт будет сделан, непонятно»,-рассказал «Фонтанке» собеседник, близкий к Законодательному собранию города. Аналогичные ситуации, связанные с контрактами, которые должны были разыграть за счет «депутатских» средств в бюджете, наблюдают сейчас и другие парламентарии. Как уверял в разговоре с «Фонтанк» депутат Андрей Васильев, из-за недофинасирования страдают не только школы, но и больницы, и социальные учреждения.

«У меня это 10 роддом, 1-я детская больница, 14-я больница, там люди умирают каждый день, а кто-то занимается неизвестно чем. Трудно подбирать слова. Конкурсные мероприятия остановлены, контракты не заключаются. Кому-то может еще и неустойку придется платить, если контракты уже успели заключить»,-отметил он.



Коллега Васильева, пожелавший остаться неназванным, заметил, что в отдельных случаях страдают не только учреждения, но и конкретные люди: «Знаю, что часть школ просит направить им деньги с поправки для того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Также на стоп поставлены программы по реставрации».

В нескольких комитетах «Фонтанке» подтвердили, что средства, выделенные по депутатским поправкам, заморожены, правда заметили, что волноваться не стоит — тратить их все равно придется, ведь они заложены в бюджете, правда распределение субсидий и проведение конкурсов состоится не сейчас, а чуть позже. В опрошенных районных администрациях успокоили : если что, чиновники готовы перераспределить средства и взять их из другой бюджетной строки, если очень надо будет. «Если говорить, например, про поликлиники, то надо понимать, что через депутатский фонд проходит не что-то уж такое очень масштабное, ну условно это не томограф, а микроскоп. А без микроскопа, уж поверьте, мы еще полгода проживем как-нибудь, без томографа было бы сложнее. Это как если вам нужно было бы что-то отремонтировать дома, а у вас есть только отвертки, был бы шуруповёрт, дело пошло бы быстрее, но с отвертками тоже можно справиться»,-попытался объяснить корреспонденту «Фонтанки» глава одного из крупных районов города. Он заметил, что суммарно средства, выделенные депутатами на траты в его районе, не превышают 100 млн рублей.



Депутатская поправка к бюджету – инструмент, с помощью которого все последние годы чиновники Смольного налаживали взаимоотношения с парламентариями. Традиция поправки, ранее именовавшейся «поправка БФК», ведет историю со времен Анатолия Собчака. Предполагалось, что те, кто проголосует за законопроект о бюджете, получают право участвовать в его правке при втором чтении и это стимулирует сговорчивость в народных избранниках. Обычно наибольший объем средств депутаты направляли в комитет по социальной политике на субсидии по возмещению затрат НКО. Ведомство проводило конкурсный отбор, где определяло, какой из организаций достанутся средства. Зачастую такими НКО оказывались именно организации, близкие к депутатскому корпусу. Во времена управления Законодательным собранием спикером Вячеславом Макаровым поправку стали получать главным образом поддерживающие его курс депутаты. Без поправки остались, например, депутат Андрей Анохин, который несколько лет конфликтует с руководством парламента, и некоторые оппозиционные парламентарии.



В последние годы поправка эволюционировала. Если первое время можно было постараться увидеть, на что и какой депутат выделяет деньги, то сейчас документ носит совсем закрытый характер: напротив суммы проставлены лишь целевые статьи и распределители бюджетных средств. Более того, последние два года депутатские правки вносятся не во время второго чтения законопроекта о бюджете, а еще на стадии его формирования. По подсчетам собеседников «Фонтанки», депутатский фонд превышает миллиард рублей.

Депутатские поправки регулярно, особенно накануне выборов, становились предметом скандалов и уголовных дел. Так, в 2018 году за мошенничество с депутатской поправкой была осуждена депутат Светлана Нестерова. На данный момент следствие изучает дело депутата Романа Коваля. Как считают оперативники, Коваль и его помощник помогали предпринимателю Михаилу Лихолетову получать госконтракты на поставку оборудования в петербургские больницы. Средства на их реализацию были выделены через депутатскую поправку. За протекцию предприниматель якобы заплатил депутату 16 млн рублей. Накануне Нового года Коваль и его помощник дали частично признательные показания.



По мнению собеседников «Фонтанки», блокировка средств депутатской поправки — дело политическое. «Я помню, ряд неугодных Смольному депутатов не могли получить поправку и перед прошлыми выборами, но ситуация разрешилась к весне»,-вспоминает один из депутатов. Собеседник в Смольном отмечает, что блокировка средств произошла, вероятно, для того, чтобы не дать депутатам насобирать себе денег на предвыборную кампанию, и, конечно, не дать “пропиариться” за бюджетный счет.

У Смольного и Законодательного собрания сейчас напряженные отношения, добавляют источники, кроме того, в ближайшее время городской избирательной комиссии предстоит обновить состав половины территориальных избиркомов, от которых во многом будет зависеть исход выборов. Отправить своих людей туда попытаются и депутаты, и чиновники, заинтересованные в том, чтобы контролировать выборный процесс.

Что же до средств депутатской поправки, то прогнозы, когда же их начнут наконец тратить, у собеседников «Фонтанки» разные. Один из глав районных администраций предположил, что финансирование возобновится через два месяца. Депутаты, уже не раз обращавшиеся к Вячеславу Макарову с жалобами на происходящее, передают его утешительное «скоро». В комитете по финансам и вовсе уверены, что никакого моратория на траты этих средств нет, а всего лишь не все комитеты или бюджетные учреждения предоставили финансовые обоснования своих расходов, поэтому и не могут получить финансирование.



Отдельные парламентарии все же настроены решительно. «15 апреля у нас в Законодательном собрании выступит губернатор с отчетом о своей работе. Теоретически, если он пойдет против Законодательного собрания, он может получить вотум недоверия. Кроме того, у нас есть такой механизм, как парламентское расследование. Я готов возглавить группу по его проведению, если дело пойдет так дальше»,- в революционном стиле добавил депутат Андрей Васильев.

Ксения Клочкова, “Фонтанка.ру”

